Dimanche, on passe à l'heure d'été

Préparez-vous, le changement, c'est dimanche. Le 25 mars, dernier dimanche du mois, la France retrouve l'heure d'été. Comme d'habitude, ce changement d'heure s'effectuera dans la nuit : à 2h du matin, nous allons avancer les aiguilles et passer directement à 3h. Ce qui aura une double conséquence. La première est immédiate, avec notre sommeil amputé d'une heure cette nuit-là. La seconde est bénéfique dans la durée avec un meilleur ensoleillement et des journées qui rallongent jusqu'au 21 juin, jour du solstice d'été, connu comme le plus long de l'année, avec un lever de soleil à 5h47 et un coucher à 21h58.

Un changement d'heure jugé "obsolète"

Mais le changement d'heure, instauré en mars 1976 pour réduire la consommation d'électricité en augmentant les horaires d'ensoleillement - notamment pour la tranche 18h-21h -, est plus décrié que jamais. Début février, le Parlement européen a remis en cause le principe du changement d'heure dans l'UE, jugé "obsolète". "De nombreuses études, si elles n'aboutissent pas à des conclusions définitives, ont indiqué l'existence d'effets négatifs sur la santé des êtres humains" de ces décalages d'une heure intervenant les derniers week-ends de mars et d'octobre, soulignent les eurodéputés en faveur de cette mesure.

Par 384 voix pour (et 153 voix contre), les parlementaires européens ont demandé à la Commission européenne de "lancer une évaluation complète" du système actuel et, si nécessaire, de "présenter une proposition pour la réviser". Jusqu'ici la Commission européenne ne s'est pas vraiment montrée enthousiaste à l'idée de se lancer dans une révision du système. "Mais il est évident que si on laisse les États membres libres de décider d'appliquer ou non des changements d'heures, cela sera problématique pour le marché intérieur", a reconnu la commissaire européenne slovène Violeta Bulc devant les députés. Depuis 2001, tous les pays de l'Union européenne changent d'heure à la même date et au même horaire de façon à faciliter les communications et les transports.