Des records de températures pour la saison atteints vendredi

L'été indien tient le coup. "Passé le 10 octobre, on n'avait jamais relevé des températures aussi chaudes du côté de Nevers, Bordeaux ou Nancy", avec respectivement 29,4°C, 28,8°C et 26,5°C, a fait savoir Marion Pirat à l'AFP. Si la journée va rester très douce et ensoleillée sur l'ensemble du territoire, "on ne devrait pas battre de nouveau ces records ce week-end", a estimé la prévisionniste, même si cela devrait "se jouer à quelques dixièmes" de degrés.

Les températures sont en moyenne neuf à dix degrés au-dessus des normales saisonnières, à l'exception de régions autour de la Méditerranée où elles sont quatre à cinq degrés plus élevées que les normales, a-t-elle précisé.

L'arrivée de la pluie samedi par l'ouest devrait faire chuter les températures, baisse qui se généralisera dimanche au reste du territoire.

Jeudi avait déjà été le 11 octobre le plus chaud des 70 dernières années, "avec une température moyenne à l'échelle nationale de 18,8 °C (...) dépassant largement le précédent record, à savoir 17,8°C le 11 octobre 1995", selon le site de Météo-France.