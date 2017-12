Denier de l'Eglise : lancement d'une campagne pour encourager les dons

Affiches, spots à la radio, encarts publicitaires et campagne sur les réseaux sociaux : l'Eglise catholique a lancé mardi une campagne de communication pour encourager les dons au "denier de l'Eglise", une première au niveau national.

"MERCI." "Vous avez 105 raisons (le nombre de diocèses français, ndlr) de donner à l'Eglise catholique", proclame le visuel de cette campagne lancée par la Conférence des évêques de France, avant un grand "MERCI". En arrière-plan, le visuel déroule les divers slogans utilisés dans les diocèses, dont un imaginé avant l'élection présidentielle du printemps dernier : "Votez Jésus-Christ, le seul qui n'a jamais changé de programme".

"Le denier de l'Eglise", auparavant appelé "denier du culte", sert à rémunérer les 12.000 prêtres en activité et les 11.000 laïcs salariés. Ces dons représentent presque 40% des quelque 700 millions d'euros perçus chaque année, devant les quêtes, les legs, ou les contributions versées lors des baptêmes, mariages ou funérailles.

254 millions d'euros de dons en 2016. Les dons ont progressé de 1,1% en 2016 selon l'épiscopat, atteignant un montant total de plus de 254 millions d'euros, grâce à une hausse du don moyen (de 217 en 2015 à 226 euros en 2016), selon un communiqué de l'épiscopat. Mais depuis 2008, le nombre de donateurs baisse : ils ne sont plus que 1,128 million en 2016, soit 40.000 de moins qu'en 2015. A peine plus d'un Français sur deux (53,8% en 2016) se dit aujourd'hui catholique, contre 65% en 2010 et 87% en 1972.