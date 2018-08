Crue mortelle dans un canyon Corse : réunion fin septembre pour "tirer les enseignements"

Une réunion rassemblant secouristes, élus et associations sera organisée à la fin septembre sous l'autorité de la préfète de Corse-du-Sud pour "tirer les enseignements de la tragédie" survenue mercredi dans un canyon de l'île qui a coûté la vie à cinq personnes, a annoncé samedi la préfecture. "Il importe de tirer les enseignements de cette tragédie afin de déterminer les recommandations susceptibles de renforcer la sécurité de ce type d'activité", explique dans un message Josiane Chevalier, préfète de Corse-du-Sud.

Cinq morts. "Ce retour d'expérience" se tiendra en présence de "l'ensemble des services ayant, sous l'autorité de la préfète, participé aux secours, et associera le président du conseil exécutif de Corse", Gilles Simeoni, ainsi que "les parlementaires et les élus concernés", détaille la préfecture. Cinq personnes, dont une fillette de 7 ans et son père, sont décédées après avoir été emportées mercredi par une vague alors qu'ils effectuaient une sortie en canyoning (randonnée et sauts en rivière) sur le site de Zoicu, sur la commune de Soccia, avec un guide également mort dans l'accident.

Vigilance jaune orage. Une enquête pour homicide involontaire, confiée à la gendarmerie, a été ouverte. Si le guide "était en règle", selon le procureur de la République d'Ajaccio Eric Bouillard, l'enquête porte plutôt sur les raisons qui ont poussé le groupe de 7 personnes dont faisaient partie les victimes à poursuivre leur descente dans le canyon alors que d'autres groupes avaient déjà renoncé en raison des conditions météorologiques : la Corse avait été placée en vigilance jaune orage mercredi et un orage localisé a fait gonfler subitement le Zoicu, le ruisseau qui donne son nom au canyon.