Coup de vent localisé dans le Finistère : un homme grièvement blessé

Un homme de 60 ans a été grièvement blessé, vendredi, lors du passage d'un coup de vent localisé à Sibiril, dans le nord du Finistère, ont indiqué les sapeurs-pompiers. Un événement venteux très localisé, sur les communes de Cléder et Sibiril, a fait de nombreux dégâts matériels et un homme a été heurté par un trampoline qui s'était envolé avec le vent, selon les pompiers. Il a été pris en charge et transporté à l'hôpital de Brest.

Des animations du Nouvel An annulées. Des habitations ont également été impactées par ce phénomène météo, précurseur d'un coup de vent qui va frapper le littoral entre samedi et le lundi 1er janvier. Sur son compte Twitter, la préfecture de Bretagne a appelé à la vigilance de samedi à lundi sur les côtes de la Manche, et des animations du Nouvel An, notamment des baignades, ont déjà été annulées dans la région en raison des conditions météo.

[#Météo] ⚠️ RISQUE DE VENT FORT SUR LES COTES DE LA MANCHE VIGILANCE JAUNE de samedi 30/12 à lundi 1er ️ Soyez prudents ! Doublez d'attention sur le route! Et Joyeuses fêtes de fin d'année! #Bretagnepic.twitter.com/whHY0BnweV — L'État en Bretagne (@bretagnegouv) 29 décembre 2017

Le vent se renforcera encore dimanche. Des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h sont attendues samedi, selon les préfectures du Finistère et du Morbihan. Dimanche, le vent se renforcera entre 70 et 90 km/h avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h sur le Finistère avant que lundi n'arrive la tempête Carmen avec des "pluies soutenues" et de "violentes rafales" pouvant atteindre 110 km/h en Bretagne sud.