Circulation : ça s'annonce encore dense dimanche

Après un samedi noir, la tension devrait diminuer dimanche sur les routes françaises. Bison Futé hisse toutefois le drapeau orange dans le sens des départs, alors que le vert est de rigueur pour les retours. Europe 1 fait le point en détail sur ce dernier jour du premier grand week-end de chassé-croisé.

Dans le sens des départs

Sur l'A10, le trafic s'annonce chargé. A hauteur du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, le trafic sera dense entre 7h et 14h, avec un pic attendu entre 10h et 12h. Entre Poitiers et Saintes, il est conseillé d'éviter le créneau 8h-17h, et particulièrement la tranche 12h-14h, qui s'annonce saturée. A hauteur de Bordeaux, enfin, des difficultés sont attendues entre 10h et 20h, avec un gros risque de saturation entre 15h et 17h.

Sur l'A7, ça devrait bouchonner encore entre Lyon et Orange. Bison Futé prévoit un trafic dense dès 7h et jusqu'à 20h, et même extrêmement difficile entre 10h et 13h. Ça sera également dense sur le tronçon Orange-Lançon-de-Provence entre 10h et 20h, avec un passage très compliqué entre 13h et 16h.

Sur l'A8, les abords d'Aix-en-Provence seront compliqué toute la journée, entre 10h et 19h. Il est particulièrement recommandé d'éviter le secteur entre 12h et 15h.

Sur l'A9, le chemin de l'Espagne sera à nouveau chargé, avec des complications attendues entre Montpellier et Narbonne de 9h à 18h. De gros bouchons pourraient avoir lieu entre 12h et 14h sur cet axe.

Dans le sens des retours

Si la journée s'annonce verte sur l'ensemble du territoire, quelques difficultés sont à prévoir, et notamment concernant l'accès au tunnel du Mont-Blanc dans le sens Italie-France, où Bison Futé prévoit un trafic dense entre 10h et 20h.