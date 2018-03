Chute de neige : neuf départements d'Île-de-France et de Normandie en vigilance orange

En raison de l'épisode neigeux qui touche l'Île-de-France et la Normandie entre dimanche soir et lundi matin, Météo France a placé neuf départements en vigilance orange.

Neuf départements concernés. Le Calvados, l'Eure, Paris et la petite couronne (75-92-93-94), les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise sont concernés par cette vigilance jusqu'à lundi à 10 heures.

Jusqu'à cinq centimètres en Normandie. Dans l'après-midi de dimanche, "les chutes de neige vont se réactiver progressivement." Bien que les flocons ne devrait pas ou peu tenir au sol, ils pourraient gêner la circulation. Dans la nuit, la chute des températures pourrait permettre à la neige de s'accumuler jusqu'à deux centimètres en Seine-et-Marne, et jusqu'à trois centimètres dans le reste de la région Île-de-France. Dans l'Eure et le Calvados, la couche de neige pourrait atteindre entre deux et cinq centimètres.