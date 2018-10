Christian Quesada, des "Douze coups de midi" : "Jouer est la seule chose que je sais bien faire"

HONDELATTE RACONTE

Christian Quesada a été le plus grand champion du jeu Les Douze coups de Midi, sur TF1. Six mois de succès, grâce auxquels il a engrangé plus de 800.000 euros de gains et qui ont changé sa vie pour toujours. Un destin atypique, sur lequel le candidat est revenu mardi au micro de Christophe Hondelatte.

"J’ai été l’exemple parfait d’une inadaptation au système scolaire français". Depuis tout petit, Christian retient tout ce qui se passe devant lui. C'est un surdoué, au point qu'à 6 ans, il saute la classe de CE2. Au primaire, il est toujours le premier de la classe. Et Christian Quesada fait travailler sa mémoire, encore et encore. Il n'est pas au collège qu'il décide d'apprendre le dictionnaire. Rien que ça. Mais dès la 6ème, les choses se gâtent. Si le français ou la géographie passionnent Christian, côté mathématiques et biologie, ce n'est pas la même histoire. "Je faisais un tri énorme, j’allais aux cours qui me plaisaient", ne cache pas l'intéressé.

Si bien qu'il sèche et rate son brevet des collèges. Au lycée, ça ne s'arrange pas. Il redouble sa seconde, se met à fumer des joints. Christian Quesada et l'école, ça ne colle plus. Il finit par être définitivement renvoyé du lycée. "J’ai été l’exemple parfait d’une inadaptation au système scolaire français", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Champion de France Des Chiffres et des Lettres. Viré du lycée, le jeune Christian passe alors ses journées chez lui, à muscler sa mémoire. Il se met à participer à des tournois d'échecs, de Scrabble et le soir, avec sa mère, il a son petit rituel : Des Chiffres et des Lettres sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2. À la même époque, son frère commence à développer un délire paranoïaque et tombe peu à peu dans la dépression. En mars 1985, Christian a 21 ans, et son frère se suicide en sautant de l'appartement familial. Le premier drame de sa vie qui va le pousser à franchir le pas : Christian se met en tête de participer au jeu qu'il regarde tous les soirs avec sa mère pour son frère Marc. Il remporte des émissions, grimpe les échelons, enchaîne les victoires et finit par devenir, à 22 ans, le champion de France du jeu. En 1989, il remporte même le Master Des Chiffres et des Lettres qui oppose les meilleurs joueurs du programme.

La fête, la rue puis le retour chez les parents. La suite de la vie de Christian Quesada est le récit d'une chute. Il quitte le domicile familial pour un appartement à Antony, au sud de Paris. Rapidement, son chez-soi va davantage ressembler à une boîte de nuit, au rythme de trois grosses fêtes par semaine. Il rencontre aussi une femme, Alexandra, accro à la cocaïne, qui s'installe chez lui. Il lui paye la drogue, contracte des crédits à la consommation et accumule les dettes. Christian finit par ne plus travailler, il se marginalise. On lui coupe l'eau, le chauffage et l'électricité, avant qu'il se fasse expulser de son appartement.

Après quelques semaines dans la rue et chez un ami, Christian Quesada finit par retourner chez ses parents. Il a 39 ans et passe ses journées à emmagasiner des connaissances sur Internet, à apprendre encore et encore, et il participe occasionnellement à des tournois de Scrabble. "Je suis un boulimique d’information, c’est ma façon d’être", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Mais ce qui va le pousser jusqu'à l'émission de TF1, Les Douze coups de Midi, c'est un nouveau drame. Peu avant sa mort, sa mère, alors malade d'un cancer, lui dit de s'inscrire au jeu de Jean-Luc Reichmann. Elle est persuadée que ce programme est fait pour lui. Alors il va le faire. Pour rendre hommage à sa mère.

800.000 euros de gains. Quand Christian est sélectionné pour le jeu et se rend à Paris pour les premières émissions, il gagne 461 euros par mois grâce au CSA. Dès les premiers enregistrements, il répond à tout et enchaîne comme ça pendant toute la journée et les quatre émissions qui suivent. En une journée, Christian a engrangé 22.000 euros. Des premières victoires qui en appelleront d'autres. Des dizaines d'autres. Au point que Christian Quesada va devenir le plus grand champion des Douze coups de midi, avec 192 victoires et plus de 800.000 euros de gains, avant d'être détrôné par une candidate, Claire. "Évidemment que c’est un confort d’avoir gagné autant d’argent, mais ce n’était pas mon moteur premier. Mon moteur premier, c'était de laisser une trace en étant le meilleur car je suis un compétiteur", explique Christian Quesada.

Aujourd'hui, il continue de jouer, tous les jours. "Jouer est la seule chose que je sais bien faire", affirme-t-il. "Tous les grands événements marquants de ma vie ont été rythmés par le mot 'jeu'". Scrabble, Trivial Pursuit, il écume les tournois des jeux qu'il aime le plus, mais plus à la télévision cette fois. "Je ne referai plus de jeux télé comme candidat, car je ne retrouverai pas la même adrénaline", conclut-il.