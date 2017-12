Ce qui change au 1er janvier

Qui dit 1er janvier dit nouveautés. Certaines règles changent, d'autres entrent en vigueur, des tarifs augmentent et le salaire minimum suit le mouvement. Europe 1 fait le tour de ces aspects de la vie quotidienne qui pourraient bien être bouleversés en 2018.

Revalorisation du Smic

Le salaire minimum augmente au 1er janvier pour passer de 9,76 à 9,88 euros bruts de l'heure. Soit une augmentation de 1,24%. Cette hausse est automatique, le gouvernement ayant renoncé à donner un coup de pouce supplémentaire.

Des changements du côté du pouvoir d'achat

Tous les salariés profitent début 2018 d'une exonération d'une partie des cotisations chômage et maladie. Une bonne nouvelle pour leur pouvoir d'achat, en attendant une seconde baisse à l'automne. Mais la CSG, de son côté, augmente de 1,7 point. Et ce pour tout le monde, actifs comme retraités.

Pour 80% des ménages, la taxe d'habitation baissera d'un tiers l'année prochaine, en attendant une suppression totale en 2020.

Bulletin de paie simplifié

Déjà en vigueur pour les entreprises de plus de 300 salariés, le bulletin de paie simplifié est généralisé au 1er janvier pour tous les salariés.

Hausse du gaz et de l'essence

Les tarifs réglementés du gaz naturel appliqués par Engie bondiront en moyenne de 6,9% au 1er janvier. À la pompe aussi, l'addition sera plus salée. Le prix de l'essence augmentera de 3,84 centimes par litre. Pour le gazole, la hausse sera de 7,6 centimes. À terme, la fiscalité du diesel doit en effet rejoindre celle de l'essence.

Hausse du prix du timbre

La Poste aussi augmente ses tarifs à partir du 1er janvier, de 10% en moyenne environ. La lettre verte passera de 0,73 à 0,80 euro, le timbre rouge de 0,85 à 0,95 euro.

Notons que dans cette vague d'augmentations, la SNCF a, elle, promis que ses tarifs resteraient inchangés.

Une flat-tax sur les revenus de l'épargne

Les députés ont voté dans le dernier budget l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus de l'épargne, dont 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu. Cela s'applique aux intérêts des livrets d'épargne, des plans d'épargne logement de plus de douze ans, ainsi que des obligations, mais aussi aux dividendes. En revanche, le régime fiscal du Livret A et du PEA ne change pas.

Par ailleurs, les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 seront désormais taxés dès la première année au lieu de l'être à partir de leur 13e anniversaire.

Augmentation du prix des abonnements Vélib

Mauvaise nouvelle pour les Parisiens accros au vélo : l'abonnement Vélib va augmenter de 30% pour atteindre 37,20 euros. Mais la pratique du vélo restera encouragée partout dans les entreprises de plus de 100 personnes, qui auront à présenter un "plan de mobilité" destiné à favoriser les modes de déplacement "doux" pour leurs salariés.

Du changement dans les amendes pour stationnement

C'est la fin des contraventions uniques à 17 euros dans toute la France. À partir de l'année prochaine, place à un "forfait post-stationnement" (FPS). Les villes pourront fixer elles-mêmes le tarif des amendes à infliger en cas de défaut de paiement –le PV pouvant aller jusqu'à 135 euros pour stationnement gênant est conservé. Résultat : la pénalité ne sera pas du tout la même selon la ville, mais ira de 17 euros à Marseille, jusqu'à 60 euros à Lyon.

Les contrôles pourront être en outre être confiés à des prestataires privés. Les villes ont l'obligation en échange de réinvestir les recettes dans les transports en commun ou propres comme le vélo, ou la voiture électrique.

Permis de conduire

Les candidats au permis de conduire seront désormais formés aux gestes de premier secours. Pour l'épreuve pratique du permis B et B1, une question portant sur les notions élémentaires de premiers secours sera posée.

Onze vaccins

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier, 11 vaccins seront désormais obligatoires contre trois auparavant. À la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite s'ajoutent la coqueluche, le vaccin rougeole-oreillons-rubéole, l'hépatite B, la bactérie Haemophilus influenzae, le pneumocoque et le méningocoque C.

Soins funéraires

Les personnes décédées atteintes du Sida ou d'une hépatite virale n'avaient, jusqu'ici, pas droit aux soins funéraires après leur mort. La thanatopraxie sera désormais autorisée.

Whatsapp ne fonctionnera plus sur certains téléphones

L'application de messagerie instantanée WhatsApp cessera de fonctionner sur d'anciens systèmes d'exploitation de téléphone portable, notamment BlackBerry OS et 10, Windows Phone 8.0 et les modèles antérieurs. Raison invoquée par l'application : elle préfère se concentrer sur les plateformes mobiles "les plus utilisées".