"Ce n'est pas à la gendarmerie qu'on en veut, c'est à l'État", dit le père de Rémi Fraisse

Plus de trois ans après la mort de Rémi Fraisse, militant écologiste qui avait succombé à l'explosion d'une grenade lancée par un gendarme en 2014 à Sivens, dans le Tarn, la justice a finalement rendu un non-lieu, mardi. Une décision conforme aux réquisitions du parquet et motivée par le caractère "proportionné" de l'emploi de la force par les militaires le jour des faits, survenus en marge d'affrontements sur le chantier d'une retenue d'eau controversée. Mais les proches du jeune homme continuent eux de protester, déplorant une "absence de justice".

"Circulez, y'a rien à voir". "Il y a un garçon de 21 ans qui est décédé dans les pires conditions, avec une grenade lancée à bout portant dans le dos, qui lui a éclaté les poumons, qui lui a éclaté trois vertèbres", rappelle Jean-Pierre Fraisse, le père du jeune homme. "C'est une mort d'homme. Je ne vois pas pourquoi quand quelqu'un assassine quelqu'un c'est un assassinat, mais quand c'est dans une opération de maintien de l'ordre comme ça, c'est circulez, y'a rien à voir."

"Des ordres en sous-main". "En tant que père, je suis très en colère et très déçu, bien que m'y attendant depuis longtemps", poursuit Jean-Pierre Fraisse. "Ça ajoute à la douleur parce qu'on voit que la justice ne se fait pas. Nous ce qu'on veut, c'est que les responsabilités soient établies au bon niveau", explique le père de Rémi Fraisse. "Ce n'est pas à la gendarmerie qu'on en veut, c'est à cet État, à ces gouvernements qui sont hypocrites, qui ne disent pas leur nom, qui donnent des ordres en sous-main et qui n'ont pas le courage de les assumer. C'est eux les responsables."