VIDÉO - Cannabis au volant : nouvelle campagne de la sécurité routière

Quelque 700.000 personnes consomment du cannabis en France chaque jour et c'est l'objet de la nouvelle campagne de la Sécurité routière, qui démarre ce dimanche. En 2016, 22% des tués (752) sur les routes de France l'ont été dans un accident impliquant un conducteur ayant fait l'usage de stupéfiants.

De vrais risques, même cinq heures après. Dans un cimetière, entourée d'une épaisse fumée, une famille pleure autour d'un cercueil, celui d'un jeune homme, qui est en réalité le narrateur. "J'ai fait une erreur, l'erreur de croire que fumer du cannabis et conduire, c'était sans danger", raconte-t-il. Une erreur qui lui a visiblement coûté la vie. D'après le corps médical, conduire entre une et cinq heures après avoir consommé du cannabis cause de vrais risques au volant : baisse de la vigilance et de la concentration, mauvaise évaluation des distances ou encore des réflexes ralentis.

30 fois plus de risques avec de l'alcool en plus. Concrètement, sur la route, la consommation de cannabis se traduit par des excès de vitesse, des stops ou des feux rouges grillés, ainsi que des dépassements dangereux. Quant aux traces dans le sang, elles restent pendant plusieurs jours. Et si un conducteur consomme de l'alcool en plus de cette substance, il a 30 fois plus de risques d'avoir un accident mortel sur la route, d'après les chiffres officiels.

>> Découvrez le clip de la sécurité routière :