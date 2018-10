Aujourd'hui, le taux de syndicalisation en France est de 11%

Le taux de syndicalisation en France entière, secteurs privé et public confondus, était de 11% en 2016, en léger retrait par rapport aux 11,2% de 2013, dernier chiffre publié, selon les statistiques du ministère du Travail, publiées mardi. Il y a une forte disparité public-privé, avec un taux de 19,1% dans la fonction publique (19,8% en 2013) et de 8,4% (8,7%) dans le privé, selon le service des statistiques du ministère.

Près d'un quart de plus de 50 ans dans la fonction publique. Dans la fonction publique, 21,7% sont des hommes et 17,5% des femmes, avec une part majoritaire chez les 50 ans et plus (24,4%), quand seulement 5,6% des moins de 30 ans sont syndiqués. 23,5% sont des cadres, 17,9% des employés, 17,3% des professions intermédiaires et 20,7% des ouvriers.

Une décrue amorcée depuis la fin des années 1960. Dans le secteur privé, il y a également davantage d'hommes syndiqués (9,9%) que de femmes (6,8%). La plus grande part (11,5%) ont 50 ans et plus, quand les moins de 30 ans sont seulement 3,3% à adhérer à un syndicat. Les professions intermédiaires sont les plus syndiquées (10,3%), suivies des ouvriers (8,8%), des employés (7,9%) et des cadres (6,3%). Le taux de syndicalisation est stable depuis les années 1990 en France, autour de 11%. Il a commencé sa décrue à partir de la fin des années 1960, où il était à 20%.