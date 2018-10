Audrey, 38 ans, complexée par ses cheveux roux : "À force, on se forge une carapace"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

Audrey, 38 ans, a longtemps subi les brimades de ses camarades de classe sur la rousseur de ses cheveux. Grâce à l'aide de son père et à l'amour de son compagnon, elle est parvenue à faire de ce complexe une force. Elle s'en est ouverte à Olivier Delacroix, lundi, sur Europe 1.

"Poil de carotte, rouquemoute… J'en ai entendu des vertes et des pas mûres à l'école, à partir de la maternelle jusqu'à mes 15-20 ans. Ça m'a toujours suivie.

Enfant, c'est très dur de se défendre. On est pris pour cible. Alors on écoute, on laisse dire et on se renferme. Puis on rentre chez soi, et on a parfois des moments de solitude. J'en parlais à mes parents de temps en temps, mais pas systématiquement. Eux me défendaient automatiquement.

Je suis rousse, donc j'ai la peau blanche et des taches de rousseur. Jusqu'à une vingtaine d'années, en plein été, je ne mettais pas de short ni de débardeur, je restais dans mes pantalons foncés de crainte qu'on vienne me dire : 'Han mais, t'es blanche !' C'est toujours désagréable, mais à force, on se forge une carapace.

Gamine, je disais : 'Papa, je voudrais tellement changer de couleur de cheveux'. Il me répondait : 'Non ma fille, ta couleur de cheveux est magnifique, rare, et tout ce qui est rare est beau. Ça te distingue des autres, fais-en une force.'

À 17 ans, j'ai rencontré un garçon, qui est devenu mon mari. Il était attiré par des brunes aux yeux verts, pas du tout par les rousses. À l'école, il lui est aussi arrivé, comme tous les adolescents, de se moquer d'une personne rousse dans sa classe. Comme un arroseur arrosé, il est tombé amoureux de moi.

Aujourd'hui, cela fait 22 ans qu'on est ensemble. Il me dit que ma couleur de cheveux est flamboyante, magnifique. Il me dit : 'Ça fait ta personnalité, ton caractère.' J'ai la peau blanche certes, mais aussi douce et laiteuse, et selon lui, il n'y a pas plus joli."