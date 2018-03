Attaques de l'Aude : pétition contre des funérailles de Lakdim à Trèbes ou Carcassonne

Une pétition demandant l'interdiction des funérailles à Carcassonne ou à Trèbes de Radouane Lakdim, le djihadiste auteur de l'équipée meurtrière vendredi qui a fait quatre morts, avait recueilli mardi plus de 7.000 signatures. Cette pétition, lancée par "Non à l'islamisme radical" et une personne se présentant sous le nom de Renaud C., en appelle à la population de Carcassonne pour "se faire entendre" et "interdire les funérailles sur nos communes", à savoir Carcassonne et Trèbes, touchées par les attentats. "Cette horreur doit nous faire ouvrir les yeux sur le climat très dangereux dû à l'islamisme radical en France", ajoute le texte de la pétition.

Pour un enterrement au Maroc. L'ancien député-maire PS de Carcassonne, Jean-Claude Pérez, a pris lui position dès dimanche pour une inhumation au Maroc, le pays d'origine du djihadiste, afin que la tombe ne "devienne pas un lieu de pèlerinage". "Il faut que les autorités persuadent la famille de faire enterrer le terroriste au Maroc" et il "faut prendre attache avec les autorités du Maroc pour qu'elles acceptent", a-t-il expliqué. "À partir de là, le corps de cet islamo-fasciste partira ailleurs et ce sera très bien", a-t-il affirmé.