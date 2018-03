Attaques dans l'Aude : "16 blessés", dont deux "dans un état grave", selon Macron

"Notre pays a subi aujourd'hui une attaque terroriste islamiste" dans l'Aude qui a fait trois morts et "16 blessés", dont "deux au moins" sont dans "un état grave", a déclaré vendredi Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion de crise au ministère de l'Intérieur.

"Un individu a tué trois personnes et en a blessé 16 autres, dont au moins deux sont dans un état grave", a ajouté le président lors d'un conférence de presse à l'issue d'un "point de situation" place Beauvau, à Paris.

Le gendarme otage "lutte contre la mort". Le chef de l'État a particulièrement salué le "courage" de l'"officier supérieur de la gendarmerie, qui s'est porté volontaire pour se substituer aux autres otages et qui a été très grièvement blessé". Ce gendarme "a sauvé des vies et fait honneur à son arme et notre pays. Il lutte actuellement contre la mort et toutes nos pensées vont à lui et à sa famille", a ajouté Emmanuel Macron.

Le président a également loué l'"engagement", le "professionnalisme mais aussi (le) courage" des forces de l'ordre qui "sont intervenues avec une rapidité remarquable à la fois pour contenir l'individu qui s'était retranché avec des otages, pour localiser l'une de ses victimes encore vivante qu'il avait laissée dans les alentours, et pour donner l'assaut mené par le GIGN dès qu'il est apparu qu'il n'y avait pas d'autre solution".

Enquête sur l'auteur de l'attaque. Il a souhaité que l'enquête apporte "des réponses à un certain nombre de questions importantes: quand et comment (l'auteur de l'attaque) s'est-il radicalisé ? Où s'est-il procuré cette arme ?". "Tous les moyens nécessaires à l'obtention de ces réponses seront mobilisés", a assuré Emmanuel Macron. Le président de la République, chef des armées, a aussi "remercié" les soldats français qui sont à l'étranger "pour réduire le risque (terroriste)" en Irak et en Syrie et les forces de l'ordre en France.

Menace terroriste. Il a exprimé sa "détermination absolue et la détermination du Premier ministre et de tout le gouvernement pour mener" la lutte contre le terrorisme. "J'invite chacune et chacun à être conscient de la gravité de la menace terroriste mais à être également conscient de la force et de la résistance que notre peuple a démontrées chaque fois qu'il a été attaqué", a conclu Emmanuel Macron.