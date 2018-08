Après la canicule, place aux orages

Vous ne supportez plus la chaleur caniculaire qui règne sur la France ? Réjouissez-vous car mardi devrait être la dernière journée de cette vague de fournaise. A partir de mercredi, des orages vont faire baisser les températures, selon les prévisions de Météo-France.

Les orages débarquent. C'est par l'Ouest que la canicule va voir arriver sa fin. Une perturbation orageuse va en effet faire son entrée en France par la côte atlantique dès mardi après-midi. Accompagnés de vents et de grêles, ils vont décharger sur la Normandie, l'Île-de-France, puis le Nord-Est. Le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Eure-et-Loir, l'Essonne, les Yvelines, le Val-d'Oise, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne sont ainsi concernés par une vigilance orange aux orages.

#MétéoDeDemain Fin de la canicule à l'ouest avec le retour d'orages parfois forts au nord ⚡⚡⚡. Encore très chaud à l'est. Restez prudents et informés : https://t.co/3PMCknwiMZpic.twitter.com/DBt2zOk4bI — Météo-France (@meteofrance) 6 août 2018

Mercredi et jeudi, sortez les imperméables ! Une fois évacués les orages de mardi, rebelotte mercredi. "En fin de matinée et dans l'après-midi, de nouveaux orages sont attendus sur une large zone s'étendant du Languedoc-Roussillon au Nord-Est en passant par le Massif Central", est-il annoncé sur le site de l'organisme de météorologie.

Et après la canicule, les températures annoncées vont soulager les organismes. Elles seront "en forte baisse" : "entre 26 et 30 degrés et jusqu'à 30 à 32 degrés en Alsace, en Provence et en Corse" et sur le quart nord-ouest, elles varieront "entre 20 et 26 degrés". Et le matin, il faudra quasiment sortir les cols roulés : il pourra faire 12 degrés dans le Nord-Ouest.

Jeudi, une nouvelle perturbation orageuse va balayer la France d'ouest en est. Seul le Sud-Ouest pourra profiter d'une après-midi ensoleillée. Les températures resteront tolérables avec cependant des pointes à 31 degrés en Alsace.