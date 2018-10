La police lyonnaise lance un appel à témoins après l'arrestation d'un agresseur qui se déguisait en policer

Un homme est en détention provisoire depuis le début de l'année à Lyon. Il a été mis en examen pour viol et tentatives de viol. Mais la police a décidé de poursuivre la récolte de preuves contre lui en lançant un appel à témoins, a rapporté jeudi Le Progrès. Opérant à Lyon, il se faisait passer pour un policier afin de piéger plus facilement ses victimes.

Il prétextait un contrôle d'identité. Âgé de 35 ans, cet homme visait des jeunes filles auprès desquelles il se faisait passer pour un policier en civil. Après avoir brandi une carte tricolore, il prétendait effectuer un contrôle d'identité, puis attirait ses victimes dans un endroit retiré, dans des immeubles la plupart du temps, afin de les agresser.

Un numéro de téléphone. Si les enquêteurs savent qu'il a agi dans Lyon et sa proche banlieue, ils ont lancé un appel à témoins afin de retrouver d'autres éventuelles victimes dans le Rhône, l'Ain et l'Isère. Si des femmes ont vécu le même scénario d'agression entre 2002 et début 2018, elles sont invitées à appeler au 04 72 82 16 60, indique le journal régional.