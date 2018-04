Accident de manège mortel : l'exploitant mis en examen

L'exploitant du manège accidenté samedi près de Lyon, qui a coûté la vie à un père de famille de 40 ans, a été mis en examen lundi et placé sous contrôle judiciaire, a appris Europe 1. Placé en garde à vue depuis samedi, il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires.

Expert et auditions de témoins. Un expert judiciaire a été commis dès samedi soir pour rechercher les causes du drame qui s'est produit samedi vers 16h30 dans une fête foraine à Neuville-sur-Saône, à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon, sur et aux abords d'un manège composé de quatorze nacelles accrochées à une structure tournante, qui monte et descend. L'audition d'une dizaine de témoins qui se trouvaient au pied de l'attraction et sur le manège a permis dimanche soir de "confirmer que la personne décédée, sa compagne et son fils, légèrement blessé, se trouvaient dans une nacelle au moment de l'accident", avait indiqué le parquet dimanche.

Carences dans l'entretien du manège. Selon une source proche de l'enquête, il y a eu manifestement des carences dans l'entretien du manège ainsi que des problèmes sur les fixations et une sécurité problématique. Il n'y aurait eu par exemple que deux ceintures de sécurité dans la nacelle où se trouvaient les trois personnes, dont la victime. Les occupants ne semblent pas non plus les avoir bouclées sans que cela ait été contrôlé. Un enfant de huit ans a par ailleurs été hospitalisé mais son pronostic vital n'est pas engagé. Une cellule médico-psychologique a été mise en place dès samedi et les personnes choquées rapidement prises en charge. Les attractions de la fête foraine ont été aussitôt fermées après le drame.

