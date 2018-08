À l'Atelier de Joël Robuchon, la cuisine orpheline du "maître de la profession"

Lundi midi, les plats auront une autre saveur dans les assiettes de l'Atelier, situé dans le 7e arrondissement de Paris. Son créateur et étoile de la gastronomie française, Joël Robuchon, vient de s'éteindre à l'âge de 73 ans.

"L'un des pionniers". Dans le restaurant, c'est un personnel abattu et presque désemparé par cette annonce soudaine qui s'apprête à assurer le service. Pour les clients, l'émotion est aussi très présente. "Joël Robuchon, c'était pour moi un maître de la profession, l'un des pionniers", assure Gérard, qui s'apprêtait à pousser la porte du restaurant quand il a appris la nouvelle.

Gérard est venu spécialement de Karlsruhe, en Allemagne, avec des collègues de travail, où la réputation du chef dépasse largement nos frontières. "Robuchon me fait penser à la meilleure purée du monde, un kilo de pomme de terre pour un kilo de beurre", affirme l'un d'entre eux. "C'est ce qu'on retient de lui." "Robuchon, ça me fait penser à son carpaccio de Saint-Jacques et de truffes, par exemple", se rappelle l'un d'autre. Une pointe d'amertume, mais aussi une promesse : celle de faire honneur à ce monument de la gastronomie.