Vague de froid : "C'est inhabituel à quelques jours du printemps"

INTERVIEW

Une vague de froid balaie la France. Quatre départements du sud étaient toujours en vigilance orange neige et verglas à la mi-journée et dans tout l'Hexagone, les températures sont en-dessous des moyennes de saison. Un phénomène inhabituel à quelques jours du printemps. Jérôme Lecou, prévisionniste à Météo France, explique à Europe 1 les causes de cette vague de froid.

Est-il normal qu'il fasse aussi froid à cette période de l'année ?

C'est plutôt inhabituel à cette période. Pour qu'on retrouve trace d'une période où il fait aussi froid à quelques jours du printemps, il faut remonter à 2005. La séquence de froid aujourd'hui est très tardive. Lundi matin par exemple, il a fait -1°C à Paris alors que dans les moyennes de saison, cela devrait davantage tourner autour des 5,5° et 12,5° l'après midi. La capitale n'est pas la seule concernée et on retrouve les mêmes phénomènes à Strasbourg, Nantes ou bien encore à Toulouse où nous sommes environ 6 degrés en dessous des moyennes de saison.

Comment expliquer cette vague de froid ?

Ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement la France. Une bonne partie du Benelux et la Grande-Bretagne le subissent également. Le mois dernier, nous avons connu une vague de froid du fait d'une descente d'air en provenance de la Russie, le Moscou-Paris. Cette fois-ci, le courant d'air froid prend sa source en Scandinavie. Et cela va continuer encore quelques jours. La température ressentie est également bien en-dessous des normales.

Est-ce que cela augure d'un printemps froid ?

Les deux phénomènes ne sont pas liés. Nous pouvons très bien avoir un printemps avec des températures au-dessus de la moyenne, malgré la situation que nous connaissons actuellement.