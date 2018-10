Un Russe et un Américain ont décollé du Kazakhstan pour l'ISS

Une fusée russe Soyouz emportant un astronaute américain et un cosmonaute russe a décollé jeudi du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan, pour un vol de six heures vers la Station spatiale internationale (ISS).

L'Américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovtchinine ont décollé à 14h40 (10h40 en France) pour une mission prévue de plus de six mois dans la station orbitale à laquelle leur vaisseau Soyouz MS-10 doit s'amarrer à 16h44 (heure française).