Le "No Bed challenge", un classement des urgences les plus saturées de France

Le principe est simple : dans chaque service d'urgences, comptabiliser le nombre de patients qui chaque nuit sont condamnés à dormir ailleurs que dans un lit en chambre, sur un brancard par exemple. Ce sont les médecins urgentistes du syndicat Samu-Urgences qui se sont chargés de cette tâche dans le cadre du "No Bed Challenge". Le résultat ? Un classement des urgences les plus saturées de France, dévoilé lundi par Le Parisien.

Risque de mortalité plus élevé. Pas de chambre, une attente interminable sur un brancard dans un couloir... cela a été le sort de 19.000 patients depuis janvier dernier dans la centaine d'hôpitaux qui ont participé à l'enquête. Et ce n'est pas anodin, selon les médecins eux-mêmes.

En effet, le risque de mortalité augmente pour le patient qui n'a droit qu'à un lit de fortune. "Il s’agit d’une mortalité retardée, donc invisible. Le risque de décès augmente de 5% pour les patients admis les jours de grande surcharge, toutes pathologies confondues. Et si on s’intéresse aux patients les plus graves, l’impact est plus important avec un risque relatif d’augmentation de la mortalité de 30%", explique au Parisien le docteur Agnès Ricard-Hibon, présidente de la Société Française de médecine d’urgence.

"Un signal d'alarme". "Cela fait émerger des données nouvelles, et inquiétantes. Le No Bed Challenge est un signal d'alarme", constate de son côté Dr François Braun, chef de Samu-Urgences France. "La situation est grave. Face à ce constat, il faudrait que la ministre de la Santé en tire les leçons. Pour l'instant, on ne voit rien venir", déplore ce professionnel.