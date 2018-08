Sans gluten : "Un régime ne se prescrit que dans une pathologie"

INTERVIEW

Manger sans gluten est-il mauvais pour la santé ? Une étude menée par le magazine 60 millions de consommateurs note que les produits sans glutens contiennent moins de fibre, plus de gras, plus de sucre et plus de sel que les produits classiques. Sur Europe 1, Nicolas Sahuc, diététicien spécialiste des troubles alimentaires, a rappelé qu'il n'y avait "pas de nécessité" à pratiquer un régime alimentaire "sans avoir une évaluation médicale".

"Que dans une pathologie". "Un régime ne se prescrit que dans une pathologie, c'est-à-dire si vous avez un organisme qui a une problématique et que le médecin doit prescrire un régime que les diététiciens vont ensuite appliquer", a expliqué Nicolas Sahuc en rappelant que "le gluten ce sont deux protéines qui sont contenus dans quelques céréales dont le blé principalement". Occasionnellement, "cette partie de protéines va créer une réaction immunitaire pour l'organisme qui est déficitaire", a-t-il précisé, c'est alors que ce l'on appelle une intolérance.

"Évaluation médicale". "Hormis ces situations-là, il n'y a pas de nécessité de pratiquer ou de conseiller à un de vos amis un régime sans avoir une évaluation médicale", a-t-il averti. D'autant que si les ventes de produits sans gluten sont en forte hausse, les intolérances, elles, restent stables. "Sur les intolérances, il n'y a pas d’évolution, on reste à environ 1% de la population qui souffre de cette problématique là avec un tableau clinique assez particulier : vous avez diarrhées, vous perdez du poids, vous êtes dénutri et vous êtes fatigués donc c'est quelque chose de très douloureux au quotidien et on doit arrêter la consommation de gluten", détaille-t-il.