Prothèses dentaires : des écarts de tarifs pointés du doigt

Le magazine 60 Millions de consommateurs a dénoncé jeudi des écarts "conséquents" des prix des prothèses dentaires, allant parfois jusqu'à plus de 30%, sur la base d'une analyse des tarifs de 5.000 dentistes dans 40 villes françaises.

Tarifs les moins chers à Nîmes et Roubaix. Pour une couronne céramo-métallique, le type le plus répandu, les tarifs les moins chers sont généralement observés à Nîmes, Roubaix et Rennes, tandis que les plus élevés sont pratiqués à Paris, Boulogne-Billancourt et Aix-en-Provence, selon le classement établi par le magazine. Le tarif le plus fréquent à Nîmes pour cet acte est de 519 euros, alors qu'il atteint 704 euros à Paris, soit un écart de plus de 30% entre les deux, relève le magazine à titre d'exemple. "Les tarifs sont en totale déconnexion de la base de remboursement de la Sécurité sociale", critique 60 Millions de consommateurs.

Un reste à charge important. "Dans la majeure partie des cas", les remboursements des mutuelles et assurances santé complémentaires, qui s'ajoutent aux 75,25 euros pris en charge par l'assurance-maladie pour la pose d'une couronne céramo-métallique, ne suffisent pas à éviter au patient un reste à charge pouvant atteindre "plusieurs centaines d'euros", selon le magazine. 60 Millions de consommateurs "oublie" que ce genre de conseils déjà donnés par le passé a poussé des milliers de patients vers des soins dentaires "low-cost", aux pratiques parfois "déviantes" comme dans l'affaire des centres dentaires Dentexia, aujourd'hui liquidés, a réagi la confédération nationale des chirurgiens-dentistes (CNSD).