Palmarès des hôpitaux 2018 : Toulouse et Bordeaux en tête

Les CHU de Toulouse (1er) et Bordeaux (2ème) arrivent en tête de la nouvelle édition du palmarès des 50 meilleurs hôpitaux publics étudiés pour la qualité de leurs spécialités médicales ou chirurgicales, publié jeudi dans Le Point.

70 spécialités abordées. Suivent le CHU de Lille (3ème), les hôpitaux universitaires de Strasbourg (4ème), l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris (5ème, en hausse), le CHU de Nantes (6ème, en hausse), le CHU de Montpellier (7ème, en hausse), le CHU de Grenoble (8ème, en baisse), le CHU de Rennes (9ème, en hausse) et celui de Nancy (10ème, passé derrière Rennes). Pour figurer au classement final de ce palmarès indépendant, un établissement doit fournir un service médical et chirurgical complet. 70 spécialités sont abordées.

Parmi les nouveautés cette année figure un classement des 64 maternités publiques assurant des accouchements à risque et des accouchements normaux (le précédent datait de 2007). Pour les accouchement à risque, parmi les 50 meilleurs maternités figurent celle, en tête, du CHU hôpital Jeanne-de-Flandre (Lille), suivi du CHU Sud-Réunion (La Réunion), des Hôpitaux Nord Croix-Rousse à Lyon (3ème) et de l'hôpital Cochin à Paris (4ème). Pour la 9ème année consécutive, le centre hospitalier privé Saint-Grégoire (agglomération rennaise) est en tête des 50 meilleures cliniques de France.

Un classement réalisé depuis 21 ans. L'hebdomadaire décline également toute une série de classements particuliers de prise en charge (infarctus du myocarde, AVC, pédiatrie, dépression, schizophrénie, cataracte, etc.). Il détaille en ligne le classement des hôpitaux et cliniques pour une quarantaine de spécialités. Plusieurs articles accompagnent cette nouvelle édition réalisée, comme les 21 années précédentes, par François Malye et Jérôme Vincent. Créateurs de ce type de palmarès en santé, ils l'avaient commencé sous la forme d'une "liste noire" des hôpitaux, en 1997 dans Sciences et Avenir, avant d'opter pour un classement positif des meilleurs établissements.