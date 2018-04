Nouveau carnet de santé : qu'est-ce qui change ?

Voilà 12 ans qu'il n'avait pas fait peau neuve. Le carnet de santé, qui permet aux parents de suivre l'évolution de leurs enfants, sort dans une version légèrement modifiée en ce 1er avril.

Des enfants plus grands et forts. Les courbes de croissance, qui combinent traditionnellement poids et taille, ont été mises à jour. Les enfants sont plus grands et plus forts : on a donc ajouté 4 à 5 cm aux anciennes courbes, qui dataient de...1979.

Des recommandations des médecins. Le nouveau carnet contient aussi des recommandations pour les parents, qui ignorent parfois les gestes recommandés des médecins. La pédiatre Muriel Nappez explique par exemple qu'il est préférable de placer son bébé dans sa chambre pendant les 6 premiers mois : "l'enfant doit être dans son propre lit, sur un matelas dur, sans couverture mais avec une turbulette, sans oreiller, avec un seul petit doudou. Si la maman entend des bruits inhabituels émanant de son bébé elle va pouvoir plus rapidement être à son chevet et voir s'il y a un problème. Ça va pouvoir prévenir la mort subite de l'enfant", explique-t-elle.

11 vaccins obligatoires. Enfin, les choses changent sur la page des vaccins : pour les enfants nés depuis le 1er janvier, 11 vaccins sont désormais obligatoires. Il n'y en avait que 3 auparavant.