L'OMS retire la transidentité de sa liste des troubles mentaux

Les militants LGBT le réclamaient depuis des années. Lundi, ils ont été satisfaits. L'OMS a en effet décidé de retirer la transidentité de sa liste des troubles mentaux, a rapporté Libération.

Dans le chapitre sur la santé sexuelle. Dans sa 11ème version de la classification internationale des maladies dévoilée lundi par l'OMS, la transidentité ne figure plus dans la liste des "troubles mentaux et du comportement". L'organisme des Nations-Unies a expliqué que "la non-cohérence de genre" figurera maintenant dans le chapitre consacré à la santé sexuelle.

