Loire-Atlantique : un cas d'enfant atteint de tuberculose

Après qu'un premier cas d'adulte atteint de la tuberculose a été signalé fin février, le CHU de Saint-Nazaire a déclaré vendredi qu'un cas d'enfant avait également été détecté, rapporte France Bleu Loire Océan.

Un adulte aurait contaminé les enfants ? "Un cas de tuberculose a été détecté chez un enfant" de l'école Saint-Joseph de Saint-Brévin (Loire-Atlantique), a signalé le centre hospitalier dans un communiqué vendredi. La maladie a été découverte dans le cadre d'un dépistage engagé dans l'école dans laquelle un adulte travaillant à l'accueil périscolaire avait déjà déclaré la tuberculose en février. Trois classes de maternelle ont été en contact régulier avec lui.

D'autres malades à prévoir. Étant donné qu'il s'agit d'une maladie très contagieuse qui se transmet par les airs, le service hospitalier de Saint-Nazaire s'attend à ce que "d'autres cas soient mis en évidence dans les prochaines semaines". Le dépistage, auparavant prévu pour 274 enfants et 16 adultes, devrait être élargi à un périmètre plus large. Il consiste en une radio des poumons et en un test de réaction cutanée à la tuberculine.