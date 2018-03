Les ventes de vaccins contre la rougeole augmentent dans la Vienne

Alors que l'épidémie de rougeole se répand en France depuis plusieurs semaines, en Poitou-Charentes, les ventes de vaccins contre cette maladie sont en augmentation, rapporte lundi France Bleu.

Ventes doublées. Les ventes de ce vaccin ont en effet connu un bond important en février dans cette région, plus particulièrement dans la Vienne. Les pharmaciens ont ainsi noté une hausse des prescriptions du vaccin Priorix. "Les délivrances habituelles étaient de cinq vaccins par mois. Nous sommes passés en février à 20 vaccins", rapporte ainsi le propriétaire d'une officine à Poitiers. Selon Jean-Marc Glémot, président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, l'augmentation se voit aussi chez les grossistes. Selon ses chiffres, la vente du vaccin a doublé en février.

Faible taux de vaccination. L'épidémie de rougeole compte 913 cas depuis début novembre, a indiqué la Direction générale de la santé (DGS) mercredi dernier. En cause, le faible taux de vaccination. Ces cas ont été observés dans 59 départements depuis le 6 novembre. En cause, le trop faible taux de vaccination, car "près de 9 cas de rougeole sur 10 sont survenus chez des personnes non ou incomplètement vaccinées".