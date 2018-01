L'épidémie de grippe progresse en France, mais reste "modérée"

L'épidémie hivernale de grippe a continué sa progression partout en France la dernière semaine de 2017, tout en restant d'"intensité modérée", a indiqué jeudi Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire.

Forte augmentation. Dans la semaine du 25 au 31 décembre, l'agence sanitaire a recensé près de 11.500 passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal, une progression de plus de 80% par rapport à la semaine précédente. Les consultations médicales montrent 527 cas pour 100.000 habitants, chiffre "en forte augmentation" par rapport aux 349 cas estimés une semaine auparavant. Toutes les régions en métropole sont en "phase épidémique", mis à part la Corse, en "phase pré-épidémique".

Une grippe peu intense. Santé publique France a fait état de 31 morts depuis le 1er novembre parmi les "cas graves de grippe admis en réanimation". Cependant, en France comme dans quatre autres pays (Suisse, Espagne, Pays-Bas et Turquie), l'épidémie de grippe a une "intensité modérée", tandis que dans 28 autres pays européens elle est d'"intensité faible". "La vaccination reste la meilleure protection", souligne Santé publique France. Autres conseils pour limiter la transmission : lavage fréquent des mains, contacts limités avec les malades, aération du logement chaque jour, et port d'un masque quand on présente un syndrome grippal.

Quid de la gastro ? L'épidémie de gastro-entérite a aussi progressé sur le territoire par rapport à la semaine précédente. Sept régions sont maintenant en phase épidémique (Hauts-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse), six en phase de pré-épidémie, et une seule (Pays de la Loire) reste épargnée. À l'échelle nationale, les consultations pour "diarrhée aiguë" sont restées au même niveau qu'avant Noël, "en-dessous du seuil épidémique", alors que les passages aux urgences ont été "en augmentation", au même niveau que fin 2016.

Enfin, l'épidémie de bronchiolite, maladie qui touche les moins de deux ans, avance également. Elle a causé 4.600 passages aux urgences et 715 visites de SOS Médecins, respectivement 6 et 11% de plus que la semaine précédente. Toutes les régions sont en "phase épidémique", à l'exception de l'Île-de-France qui en est sortie après avoir été touchée plus tôt.