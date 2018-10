Le Viagra a 20 ans cette année : "Il y a un avant et un après Viagra", juge un sexologue

INTERVIEW

Après 40 ans, un homme sur trois est concerné par des troubles de l'érection. Mais "aujourd'hui, les difficultés sexuelles peuvent se résoudre, grâce au Viagra et aux autres produits qui sont arrivés après", assure le sexologue Sylvain Mimoun au micro de Matthieu Belliard, lundi, sur Europe 1.

Une "révolution". Alors que l'on fête cette année le 20ème anniversaire de la commercialisation de cette petite pilule bleue, le docteur Mimoun, également auteur du livre L'égoïsme partagé (aux éditions Eyrolles) confirme que le Viagra a immédiatement été "une révolution" pour les hommes, comme pour ceux et celles qui partagent leur vie. "Il y a un avant et un après le Viagra", considère le spécialiste. "Les hommes de 50 ans qui se sentaient hors du circuit ont pu retrouver une sexualité", se réjouit-il.

Un médicament plus accessible. À sa sortie il y a 20 ans, le Viagra, commercialisé par le laboratoire Pfizer, était un médicament très onéreux. "De mémoire, la boîte de huit comprimés coûtait entre 100 et 150 euros. Beaucoup d'hommes ne pouvaient pas se le payer. Ensuite est arrivé le générique, à 20 ou 30 euros la boîte", précise Anthony, pharmacien dans le Finistère, qui a souhaité réagir sur notre antenne en composant le 3921. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes peuvent donc trouver une solution à leur problème d'érection.