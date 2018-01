Le cœur des fumeurs risque gros dès une cigarette par jour, selon une étude

"Il n'existe pas de niveau sans danger de tabagisme pour les maladies cardiovasculaires", assurent des scientifiques dans une étude publiée par la revue médicale BMJ. "Ne fumer qu'environ une cigarette par jour engendre un risque de développer une maladie coronarienne et de faire un accident vasculaire cérébral bien plus grand qu'attendu, à peu près la moitié de celui couru par les personnes qui en fument 20 par jour", ont-ils ajouté.

Arrêter de fumer, plus que de réduire. C'est encore plus évident chez les femmes. Elles font bondir de 57% le risque de maladie cardiovasculaire avec une seule cigarette par jour, tandis que les hommes l'augmentent de 48%. "Les fumeurs doivent avoir pour objectif d'arrêter plutôt que de réduire" leur consommation de tabac, d'après les chercheurs. L'étude est une méta-analyse de 55 autres études publiées entre 1946 et 2015. Elle incorpore des données sur plusieurs millions de personnes.

Concernant le cancer du poumon, d'autres études ont montré qu'il y avait de bonnes raisons de limiter sa consommation. "Les fumeurs qui abaissent leur nombre de cigarettes peuvent bénéficier d'une réduction importante du risque de cancer", ont rappelé les auteurs.