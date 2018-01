La mode contre le sida : 800.000 euros collectés, un record

Le Dîner de la mode contre le sida organisé chaque année à Paris par Sidaction et la Fédération Française de la Couture au produit de la recherche et de l'aide aux malades en France et à l'étranger, a permis de récolter jeudi soir 800.000 euros, un record depuis la première édition en 2003, selon les organisateurs.

Près de 10 millions d'euros depuis 2003. Organisé à l'occasion de la clôture des collections couture de janvier, ce gala de bienfaisance a été créé par Line Renaud et Pierre Bergé, alors coprésidents de Sidaction, et a permis jusqu'ici de collecter près de 10 millions d'euros consacrée à des programmes de recherche, de soins, de prévention et d'aide aux personnes vivant avec le VIH.

Quelque 600 personnalités présentes. En présence des ministres de la santé et de la culture, Agnès Buzyn et Françoise Nyssen, de l'ancien ministre Jack Lang, les actrices Isabelle Huppert, Nathalie Baye, le chanteur Etienne Daho, les stylistes Nathalie Rykiel, Jean Paul Gaultier, Jean-Claude Jitrois et Pierre Hardy, les cinéastes Jacques Audiard et Robin Campillo, comptaient parmi les 600 personnalités qui avaient répondu jeudi soir à l'appel de Sidaction.

L'hommage de Line Renaud à Pierre Bergé. En convalescence après une opération, Line Renaud, vice-présidente de Sidaction, a rendu un vibrant hommage dans un message video à Pierre Bergé, cofondateur de l'association de lutte contre le sida, mort en septembre. "J'ai promis à Pierre, mon frère d'armes, de ne rien lâcher, de faire en sorte que la lutte contre le sida se conjugue encore et toujours au présent. Je crois à un monde sans sida", a dit Line Renaud.

Obispo annonce une nouvelle version de "Sa raison d'être". Membre d'honneur de Sidaction, Pascal Obispo, qui a enregistré et offert plusieurs chansons et albums au profit de Sidaction, a annoncé une version inédite de Sa raison d'être, hymne de la lettre contre le sida crée en 1998, enregistrée avec la nouvelle génération.

Le Prix Nobel Françoise Barré-Sinoussi qui a succédé à Pierre Bergé à la présidence de Sidaction, a rappelé qu'un million de personnes meurent chaque année du sida dans le monde, regrettant le recul des financements publics internationaux, notamment celui de la France, dans le cadre de l'ONUSIDA, programme des Nations Unies contre le VIH. La prochaine collecte nationale du Sidaction se déroulera du 23 au 25 mars, avec le soutien de nombreux médias, radios et chaines de télévision. L'édition 2017 a enregistré quelque 4,3 millions d'euros de promesses de dons.