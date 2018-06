Buvez beaucoup et économisez-vous : nos conseils pour ce week-end de canicule

Attention aux fortes chaleurs ce week-end dans toute la France. Et lorsque le thermomètre grimpe autant, les personnes les plus exposées sont les personnes âgées et les enfants. Voici donc quelques réflexes à avoir bien en tête pendant ces périodes de fortes chaleurs.

"Piano piano" toute la journée. S'hydrater, se rafraîchir et limiter les activités physiques : voilà les trois règles d'or à adopter pour que vos enfants ne souffrent pas de la chaleur ce week-end. Adaptez votre programme : pas question, par exemple, de les laisser jouer au foot ou faire du vélo pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Gare aux promenades en plein soleil. Si cela peut sembler une évidence, une récente étude tend à démontrer le contraire. Selon elle, un tiers des parents promène encore leur bébé entre 11 heures et 16 heures, au moment où le soleil tape le plus fort.

Veiller à l'hydratation des petits. Pour bien rafraîchir les plus jeunes, pensez également aux brumisateurs. "L'élément essentiel, c'est surtout de leur proposer à boire. Les enfants n'ont pas immédiatement le sentiment de soif, et ne savent pas toujours l'exprimer. Et s'ils n'ont pas soif à 16 heures, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas soif à 16h30. Il faudra donc leur re-proposer", conseille aussi le professeur Robert Cohen, pédiatre à l’hôpital de Créteil.

Enfin, soyez très attentifs au moindre mal de tête ou vomissement, qui sont les premiers symptômes d’une déshydratation. Le cas échéant, n’hésitez pas à consulter un médecin.