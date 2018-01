Boissons énergisantes : des effets indésirables trouvés sur la moitié des jeunes consommateurs

Déjà dans le viseur des autorités, les boissons énergisantes ont fait récemment l'objet d'une étude canadienne qui risque de relancer l'inquiétude autour de leur consommation. Parue récemment dans le Canadian Medical Association Journal, elle avance que 55,4% des consommateurs âgés de 12 à 24 ans ont ressenti des effets indésirables après en avoir bu.

Des maux de tête pour 18% d'entre eux. Les recherches, qui ont porté sur 2.055 jeunes, rapportent des douleurs de poitrine pour 3,6% d'entre eux, des palpitations (4,7%), des nausées, vomissements ou diarrhées (5,1%) mais aussi des maux de tête (18,3%) et des insomnies (24,1%). Suite à ces effets indésirables, ils ont 3,1% à consulter un médecin.

"Plus dangereux" que le café. L'étude s'est aussi appliquée à faire comparer aux jeunes les effets des boissons énergisantes à ceux du café. Selon leur ressenti, ce dernier a des effets moindres que ceux des boissons incriminées. "La plupart des évaluations des risques à ce jour ont utilisé le café comme référence pour estimer les effets sur la santé des boissons énergisantes, mais il est clair que ces produits sont plus dangereux", avance ainsi David Hammond, un des auteurs de l’étude. "Les effets sur la santé pourraient être dus à des ingrédients différents ou à la façon dont ils sont consommés, notamment mélangées avec de l’alcool. Dans tous les cas, les résultats montrent la nécessité d’accroître la surveillance de ces produits", a-t-il ajouté.

En France aussi. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) signale que plus de 200 cas d'effets indésirables lui ont été signalés depuis l'autorisation de commercialisation des boissons énergisantes en 2008. "Les principaux symptômes observés sont essentiellement cardiovasculaires (sensations d’oppression ou de douleurs thoraciques, tachycardie, hypertension, troubles du rythme allant jusqu’à l’arrêt cardiaque...), psycho-comportementaux ou neurologiques (irritabilité, nervosité, anxiété, voire crises de panique, hallucinations, épilepsie)", précise-t-elle sur son site. L'Agence déconseille de consommer cette boisson mélangée avec de l'alcool et aussi d'en boire dans le cadre d'une activité sportive. Elle demande aussi aux femmes enceintes et allaitantes, les enfants et adolescents d'être vigilants quant à leur consommation.