Attention au régime sans gluten, trop gras, trop sucré, trop salé

Est-ce vraiment une bonne idée d'adopter le régime sans gluten ? Dans son numéro daté d'août-septembre, 60 millions de consommateurs met en garde contre les produits sans gluten qui contiendraient moins de fibres, plus de gras, plus de sel et plus de sucre.

Seulement 600.000 intolérants. Depuis quelques années, les produits sans gluten envahissent nos assiettes. Leur vente en grande surface ont augmenté de plus de 30% par an entre 2012 et 2014. Pourtant seul 1% de la population française, soit 600.000 personnes, est réellement intolérante au gluten, en raison de la maladie Coeliaque. Cette maladie, dont le seul traitement est d’exclure le gluten de son régime alimentaire, oblige à consommer ces produits. Mais les quatre millions de personnes qui les consomment en pensant qu’ils sont meilleurs pour leur santé se trompent.

Risque de maladies cardiovasculaires. Manger des produits sans gluten n’est pas anodin. "La consommation de produits sans gluten, aujourd’hui sans diagnostic d’intolérance au gluten, n’a montré aucun effet bénéfique sur la santé. Ces produits trop riches en graisse, en sel et en sucre peuvent entraîner à terme des pathologies, d’une part cardiovasculaires parce que trop gras et trop salé. Ou des pathologies métaboliques notamment diabète de type deux avec une teneur trop importante en sucre et prise de poids bien entendu", explique Florence Foucaut, diététicienne-nutritionniste.

Produits plus chers. Les personnes qui pensent être intolérantes au gluten et qui souhaitent en avoir le cœur net peuvent demander à leur médecin de leur prescrire une prise de sang. En cas de résultat positif, une biopsie intestinale permet de poser le diagnostic. Et si vous n’êtes pas malade, continuez à manger des aliments contenant du gluten : c'est meilleur pour la santé et le porte-monnaie. En moyenne, les produits sans gluten sont deux fois plus chers.