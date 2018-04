Alcool : des médecins plaident pour un prix plancher

Des médecins et militants contre l'alcoolisme ont plaidé lundi pour l'instauration d'un prix plancher par unité d'alcool, afin de décourager une consommation excessive. Ces médecins avaient déjà interpellé début mars le président de la République qui avait confié boire "du vin le midi et le soir" et assuré que la loi ne serait pas durcie sous son mandat. "Nous témoignons des risques de l'alcool, responsable annuellement en France de 49.000 morts dont 15.000 cancers", écrivent-ils.

"10 mesures efficaces". Ils proposent ainsi "10 mesures efficaces", dont celle qui consisterait à "taxer l'alcool proportionnellement au contenu en grammes d'alcool et définir un prix minimum de vente par unité d'alcool", quelle que soit la boisson. Leurs autres propositions visent à faire passer le message de la dangerosité de l'alcool. "Indiquer sur les contenants la quantité en grammes d'alcool et de sucre, le nombre de calories de manière claire, lisible et contrastée", suggèrent-ils. "Interdire sur tout support toutes les mentions supplémentaires non légales du type 'A consommer avec modération'" et "inscrire sur les contenants et sur toute publicité pour une boisson alcoolisée la mention 'L'alcool est dangereux pour la santé' de manière claire, lisible et contrastée", ajoutent-ils.

Refus strict de l'exécutif. La ministre de la Santé Agnès Buzyn s'était dite fin mars hostile à cette idée. Pour elle, "cette phrase-là peut laisser penser qu'on est pour une action de prohibition, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'alcool du tout, or ce n'est pas le cas aujourd'hui". Agnès Buzyn et le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert avaient invité jeudi les représentants de la profession viticole, pour les "associer aux politiques publiques de prévention". Les médecins dénoncent "la désinformation soigneusement organisée par la filière alcool" et "la puissance de lobbying d'une industrie qui infiltre tous les niveaux de la société (...) jusqu'au plus haut niveau de l'État".

Les signataires sont des addictologues, Amine Benyamina, Michel Reynaud et Nicolas Simon, des spécialistes de santé publique, Bernard Basset et Gérard Dubois, des pneumologues, Irène Frachon et Albert Hirsch, l'épidémiologiste Catherine Hill, et le nutritionniste Serge Hercberg.