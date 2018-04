Wauquiez nomme une direction provisoire des Jeunes LR

Le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez a nommé mercredi une direction provisoire des Jeunes LR comprenant notamment l'un de ses proches, Aurane Reihanian, contesté pour divers propos sur les musulmans ou les enfants issus de PMA.

La direction provisoire comprend également Omar Ben Adbderahmen, président des Républicains de Sciences Po, Sandra Raponi (Alpes-de-Haute-Provence), Clémence Lambert (Pas-de-Calais), Edwina Etoré (Val-d'Oise), Laure Thibault (Val-de-Marne) et Thomas Thuy, proche du chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau. Une élection du président des Jeunes Républicains est prévue les 13 et 14 octobre.

Des propos controversés d'un des membres. Chef des "Jeunes avec Wauquiez", un temps pressenti pour prendre la présidence du mouvement, Aurane Reihanian avait suscité la polémique en déclarant notamment au quotidien Libération que les enfants issus de PMA "ne devraient même pas exister". Une semaine plus tard il avait présenté des excuses sur Twitter. "La première génération de musulmans, ils ont bossé. Ils ne brûlaient pas des voitures comme leurs enfants", avait-il également déclaré à Mediapart.

"En choisissant une personne aux positions plus que controversées, c'est un très mauvais signal qui est adressé aux (Jeunes Républicains), de plus c'est encore une occasion ratée pour le rassemblement", a regretté sur Twitter Florence Portelli, candidate malheureuse face à Laurent Wauquiez pour la présidence du parti, et secrétaire générale du mouvement Libres! de Valérie Pécresse.