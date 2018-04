Wauquiez "ne partage pas la vision" du FN

Le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez réaffirme, dans un entretien au Figaro mis en ligne mardi, son opposition à une alliance avec le FN dont il "ne partage pas la vision", expliquant vouloir que LR "incarne une alternative" à Emmanuel Macron. A la question : "prônez-vous une union des droites ?", le président de LR a répondu: "Non ! On a des valeurs et des visions de la société différentes avec Marine Le Pen. Je ne veux pas faire d'alliance avec des gens dont je ne partage pas la vision, parce que ça n'aboutira à rien".

"Le FN est une impasse". "Mais vous n'entendez jamais dans ma bouche des outrances ou des caricatures par rapport à ceux qui votent pour le FN. Ce sont bien souvent des électeurs de droite que nous avons écœurés et qui se sont tournés vers le FN : ils trouvaient que la parole de la droite était chevrotante. Je veux parler à ceux qui nous ont dit : 'vous nous avez trahis'", a-t-il ajouté.

"Ce qui m'intéresse, c'est que face aux problèmes des Français, LR incarne une alternative. Mais il y a un point très clair: le FN est une impasse. Personne ne l'a oublié. Marine Le Pen a très clairement montré son visage lors du débat de l'entre-deux tours", a également déclaré Laurent Wauquiez. L'ancien ministre LR Thierry Mariani, qui prône un rapprochement avec le FN, "a le droit d'exprimer des idées et des convictions mais sa ligne est minoritaire au sein de LR. J'ai clairement dit qu'il n'y aurait pas d'alliance avec Marine Le Pen. S'il passe aux actes, il n'appartiendra plus à LR et il le sait", réaffirme le patron de LR.