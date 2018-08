Université d'été à Marseille : "L'idée, c'est d'assumer la centralité de La France insoumise dans le paysage politique"

INTERVIEW

Pour la deuxième année consécutive, l'université d'été de La France insoumise (LFI) est baptisée les "Amfis" et se déroule à Marseille, à partir de jeudi. Mais l'édition 2018 ne réunira pas que des membres du parti de Jean-Luc Mélenchon : des députés socialistes, Europe Écologie-Les Verts et même Les Républicains ont été invités à y participer. Invité d'Europe 1, jeudi soir, le député LFI du Nord Adrien Quatennens est revenu sur cette démarche d'ouverture.

"Nous souhaitons le débat d'idées". "On a invité quelques individus de ces forces politiques, mais pas parce qu'on veut initier un accord politique avec eux", explique Adrien Quatennens. "L'idée, c'est d'assumer la centralité de La France insoumise dans le paysage politique et de signifier que nous n'avons absolument pas peur, nous souhaitons même le débat d'idées avec des contradicteurs, parce que la période nécessite ce genre de débat."

"Il y a des gens qui n'en ont pas peur et qui répondent présents", ajoute le député du Nord. "On avait également invité plusieurs députés de La République en marche, qui avaient dans un premier temps accepté, avant de se raviser, sans doute parce que leurs chefs ne leur ont pas permis d'y participer. C'est un peu la méthode 'macroniste' de gérer un mouvement comme on gère une secte ou une bande."

La France insoumise, "des gens sérieux". Critique de la première année d'Emmanuel Macron, "grand continuateur, même accélérateur de la logique qui l'avait précédé avec (Nicolas) Sarkozy et (François) Hollande", Adrien Quatennens estime que son parti a trouvé sa légitimité auprès des Français sur la même période. "Notre capacité de prise sur le débat parlementaire est assez limitée car la majorité parlementaire se comporte comme elle se comporte", reconnaît-il.

"Par contre, une chose est claire, c'est que cette première année de législature ridiculise complètement ceux qui disaient que La France insoumise était une bande d'exagérés. Les gens ont bien compris que nous étions des gens sérieux, que nous avions des propositions même raisonnables à faire."