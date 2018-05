Marlène Schiappa : "Macron incarnait déjà la fonction présidentielle avant d'être élu"

INTERVIEW

Emmanuel Macron fêtera lundi la première année de sa mandature : "Le président de la République incarnait déjà le président de la République avant même d’être élu", a commenté dimanche Marlène Schiappa, invitée du Grand Rendez-vous d’Europe 1. "Et c’est pour cela - c’est mon opinion personnelle - qu’il a créé une telle adhésion, qu’il a été élu alors qu’il n’avait pas de parti…", fait valoir la secrétaire d’État à l’Egalité entre les femmes et les hommes.

"On lui reproche de trop en faire". "On nous prédisait de ne pas passer le premier tour… Résultat : Emmanuel Macron a gagné l’élection présidentielle, il est arrivé en tête du premier tour alors que tout le monde disait que ça allait être Marine Le Pen, et il a eu une majorité parlementaire immense", résume-t-elle.

Alors qu’un sondage publié samedi par Le Monde affirme que 55% des Français dressent un bilan "négatif" de la première année au pouvoir d'Emmanuel Macron, Marlène Schiappa estime que "c’est un président au travail". "J’observe que les reproches qui lui sont faits sont de trop en faire, de trop réformer, d’être trop présent, mais c’est tant mieux ! Il n’a pas été élu pour rester chez lui assis sur son canapé."