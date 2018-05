Un an après l'élection de Macron, les ministres défendent le bilan sur le terrain

Le 17 mai, le gouvernement fêtera son premier anniversaire. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron et l'installation du gouvernement, une bonne partie de ses membres sera sur le pont jeudi soir. Secrétaires d'État ou ministres, ils seront 29 au total à se confronter aux questions des Français.

Chacun dans une ville. De Françoise Nyssen, ministre de la Culture, à Strasbourg, à Geneviève Darrieusecq, secrétaire d’état aux Armées, qui se rendra dans l’aube au Mesnil-Saint-Père (473 habitants), toutes les régions seront quadrillées par le gouvernement. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, dans le Gers, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, dans l’Orne, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires Étrangères, dans la Somme, Nicolas Hulot, ministre de l'Écologie, dans le Var, ou encore Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité Femmes-Hommes, dans le Gard...

"On en fait jamais assez en matière de pédagogie". Avec une préférence pour les villes moyennes histoire d’essayer de casser l'image d’un exécutif tourné vers les métropoles. Direction le Morbihan pour le porte parole du gouvernement Benjamin Griveaux, qui a eu cette idée de multiplex, avec un objectif bien précis : "Quand on transforme en profondeur le pays, on a besoin d'expliquer et ré-expliquer en permanence quel est le cap, quel est l'horizon, le pourquoi des choses et ne pas s'enfermer dans le 'comment'", explique le porte-parole du gouvernement pour qui "on en fait jamais assez en matière de pédagogie". De la pédagogie pour tenter de faire accepter aux français les réformes de la première année, et les préparer au reste du quinquennat car l’exécutif n’a pas l’intention de lever le pied.