Toutes ces fois où Nicolas Hulot s'est interrogé sur sa place au gouvernement

De sa volte-face sur le nucléaire à ses concessions dans le dossier du glyphosate, de sa visite en catimini du Salon de l'Agriculture aux Etats généraux de l'alimentation qu'il a snobé ouvertement : Nicolas Hulot a exprimé plusieurs fois ces derniers mois ses interrogations sur sa place au gouvernement. Jusqu'à cette échéance, qu'il se fixe désormais à lui-même : pendant l'été, il fera le point sur sa présence au gouvernement. "Il y a une chose que je sais mal faire, c'est mentir, et surtout mentir à moi-même. Donc cet été je ferai cette évaluation, cet été j'aurai suffisamment d'éléments pour pouvoir regarder si effectivement je participe à cette transformation sociétale", a-t-il confié mercredi sur BFM. L'ancien militant écologiste n'a jamais menacé ouvertement de démissionner. Mais pourra-t-il porter plus longtemps le costume de ministre de la Transition écologique et solidaire ? Retour sur ces 8 moments où il s'est déjà confié sur son dilemme personnel, ses hésitations, son vague à l'âme, face à l'exercice du pouvoir.