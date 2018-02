Pouvoir d'achat : 7 Français sur 10 ne font pas confiance à l'exécutif

Sept Français sur dix (70%) ne font pas confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement d'Édouard Philippe pour améliorer leur pouvoir d'achat, contre 30% d'un avis contraire, selon un sondage Elabe diffusé jeudi.

Les jeunes plus confiants que les seniors. Les 18-24 ans sont les plus confiants dans une amélioration de leur situation (45%), les personnes âgées de 65 ans et plus le sont le moins (24%). Pour près de six personnes interrogée sur dix (58%) la politique conduite par le chef de l'État et le gouvernement va en fait dégrader leur situation financière, contre 8% selon lesquels elle va l'améliorer. 34% estiment que leur situation va "rester stable", selon cette enquête pour Les Échos, Radio Classique et l'Institut Montaigne.

Les Français plutôt pessimistes sur les mesures économiques de Macron. Au-delà de leur situation personnelle, 32% des Français interrogés pensent que la situation économique du pays va se dégrader sous l'effet de la politique conduite par le couple exécutif. Elle va rester stable pour 44% d'entre eux et s'améliorer pour 24%. Inquiétude également sur les effets de "la hausse de la CSG, la baisse des cotisations sociales et la suppression de la taxe d'habitation", dont près d'un Français sur deux (48%) pensent qu'elles vont réduire leur pouvoir d'achat. Ces mesures annoncées par le gouvernement n'auront pas d'effet dans ce domaine, selon 37% d'entre eux, et 14% seulement pensent qu'elles augmenteront leur pouvoir d'achat.

*Enquête réalisée en ligne les 30 et 31 janvier auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.