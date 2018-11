Sébastien Lecornu met en garde "ceux qui veulent récupérer" les "gilets jaunes"

Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales, a mis en garde "ceux qui veulent récupérer politiquement le mouvement" des "gilets jaunes", qui "en seront pour leurs frais", affirme-t-il au Journal du Dimanche.

"Se méfier de la récupération des uns et considérer la colère des autres". "Chez moi, à Vernon [dans l'Eure], participent à ce mouvement d'une part des militants des extrêmes, de gauche et de droite, mais aussi d'autre part des salariés ou des citoyens inquiets. Il faut à la fois se méfier de la récupération des uns et considérer la colère légitime des autres", estime le ministre LREM, après la journée de mobilisation samedi contre les hausses de prix des carburants.

"Mais ceux qui veulent récupérer politiquement le mouvement en seront pour leurs frais. Ce sont les mêmes qui sont parfois les responsables des erreurs du passé ! Vouloir faire aujourd'hui du recel de la colère des Français, c'est assez abject", ajoute le ministre.

D'anciens élus ou gouvernants avec des gilets jaunes, "c'est grotesque". "Voir des gens qui ont cumulé hier tous les postes, de député à ministre, nous expliquer qu'ils vont aller mettre un gilet jaune, c'est grotesque", juge cet ancien des Républicains, alors que des élus LR mais aussi LFI (La France insoumise) et RN (Rassemblement national, ex-FN) se sont joints à des rassemblements samedi.

Déjà de nouvelles mesures d'aides. "Nous entendons les inquiétudes des Français et c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre a annoncé de nouvelles solutions inédites pour faciliter la transition écologique, avec des mesures à destination des plus fragiles et des gros rouleurs", indique Sébastien Lecornu. "Nous allons poursuivre ce travail d'explication et de promotion de ces mesures dans les prochaines semaines."

D'autres mesures pour les territoires ruraux. Dans des territoires ruraux, "il existe un sentiment d'abandon, c'est vrai, et nous allons y répondre", ajoute-t-il, vantant notamment "le plan Très Haut Débit, ou encore le plan Ma santé 2022". Le gouvernement "stabilise les dotations aux communes, soutient davantage les communes les plus en difficulté et participe à l'investissement dans les territoires à hauteur de plus de deux milliards d'euros", ce qui est "inédit", fait-il aussi valoir, à deux jours du Congrès des maires.

Le ministre des Collectivités territoriales depuis mi-octobre, qui n'y est "toujours pas invité", en appelle au passage à une "relation mature" entre élus locaux et gouvernement.