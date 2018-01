Richard Ferrand : "Je suis fier de présider le groupe LREM"

INTERVIEW

Après avoir évoqué les dossiers chauds comme Lactalis et le futur projet de loi sur l'asile et l'immigration, Richard Ferrand a répondu dimanche lors du Grand rendez-vous Europe 1/C News/Les Echos à des questions sur les tensions qui apparaissent dans sa famille politique. Il a aussi démenti viser la présidence de l'Assemblée nationale.

"On fait un remarquable boulot". "Je ne suis pas une sauterelle", se défend d'abord Richard Ferrand. "J'ai du travail à faire où je suis. Je suis extrêmement fier de présider ce groupe [LREM, ndlr] parce qu'on fait un remarquable boulot. Donc, je ne mets pas le nez à la fenêtre pour voir ce qu'il se passe ailleurs". S'il dément tout de suite s'intéresser au perchoir, le patron des députés de la majorité rappelle une règle qu'il avait proposée après la victoire d'Emmanuel Macron : "les responsabilités pouvaient être remises en cause au bout de deux ans et demie".

Un message pour François de Rugy. "Et lorsque le candidat de notre groupe s'est présenté à la présidence de l'Assemblée nationale [François de Rugy, ndlr], il a fait sien cette règle-là". A mi-mandat, "nous vérifierons donc que les personnes qui occupent les responsabilités ont toujours la confiance des élus". Autrement dit, il pourrait y avoir un vote interne pour prolonger ou non les postes. Et le perchoir pourrait changer d'occupant. François de Rugy est prévenu...