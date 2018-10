Remaniement : "Nous avons besoin de sortir d'une zone de turbulences", estime le vice-président de l'Assemblée

Hugues Renson, député LREM de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale, a plaidé mardi pour un "retour aux origines du mouvement" En marche dans le cadre du remaniement qui devrait être annoncé dans la journée, afin de sortir d'une "zone de turbulences". "Aujourd'hui on est, avouons-le, dans une zone de turbulences (...). Quand il y a un gros temps, il faut savoir garder le cap, savoir se rappeler d'où l'on vient et remettre un peu d'huile dans le moteur", a défendu le député au micro de Sud Radio.

"Redonner un nouveau souffle". "Il ne s'agit pas de changer de ligne politique (...) mais on a besoin évidemment de redonner un nouveau souffle, de l'élan", a ajouté l'élu, plaidant pour un "retour aux origines" du mouvement En marche. "Une politique peut-être plus axée sur plus d'horizontalité, la participation citoyenne, la bienveillance. Ce qui a fait le ferment même de la victoire d'Emmanuel Macron", a développé l'élu.

Trois priorités pour le gouvernement. Hugues Renson a par ailleurs identifié trois priorités pour le nouveau gouvernement issu de remaniement : la lutte contre le réchauffement climatique, l'agenda social ainsi que la "méthode de gouvernance". "On ne peut pas gouverner seul, sans les intermédiaires, les collectivités locales", a défendu Hugues Renson, assurant qu'il y avait "une prise de conscience de la part du Président de la République".

"Nous avons besoin de relancer la machine et le président de la République est très attentif à l'état de l'opinion et aux préoccupations des Français", a-t-il conclu. Emmanuel Macron et Edouard Philippe doivent dévoiler d'ici à la fin de la journée la composition du nouveau gouvernement.