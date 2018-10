Réforme des retraites : "Revenus, durée de vie, déroulements de carrière… C'est l'injustice partout", dénonce Jean-Luc Mélenchon

INTERVIEW

Les grandes lignes de la réforme des retraites ont été dévoilées mercredi par le gouvernement, et elles sont très loin de convaincre Jean-Luc Mélenchon. Invité du Grand Rendez-vous CNews/Les Echos dimanche, le président du groupe La France insoumise à l'Assemblée a vivement critiqué un système qu'il considère comme profondément injuste.

De l'injustice à tous les étages. "Le système des retraites est un monument issu de la Libération. On pourrait le rénover en étendant le système des retraites par répartition, en faisant entrer les mutuelles dans ce système… Là c’est l'inverse", a dénoncé Jean-Luc Mélenchon. "Les gens comprennent qu’ils vont se faire dépouiller, et ils ont raison", estime-t-il. Le futur système dit "universel", qui remplacera les 42 régimes de retraite existants, sera ainsi public et par répartition comme aujourd'hui, ce qui implique que tous les assurés y cotiseront dans la limite de 120.000 euros bruts annuels de revenus d'activité", a prévenu le gouvernement. "C’est l’injustice partout : sur les revenus, sur la durée de vie, sur les déroulements de carrière", juge le chef de file de La France insoumise.

Le "mensonge" du gouvernement sur les fonds de pension. Pour Jean-Luc Mélenchon, il est clair que "le gouvernement ment sur les fonds de pension." "C'est toujours le même mythe : il y aura de l’argent quelque part qui va servir à faire des fonds de pension. (…) L’argent qui va être mis dans ces retraites à points, ils vont l’investir de deux manières : soit directement parce qu’il constituera des fonds, soit à un niveau tellement bas que l’on sera obligés de cotiser encore plus à des systèmes de retraite complémentaire", prévient-il.

Une journée de mobilisation prochainement. Le 9 octobre, les retraités, mais aussi les fonctionnaires et les militants syndicaux, ont défilé dans toute la France pour dénoncer la politique sociale de l'exécutif, à l'appel de la CGT, FO, Solidaires et des organisations de jeunesse Unef, FIDL et UNL, pour protester contre la "destruction du modèle social" du gouvernement. "Tous les députés La France insoumise étaient présents ce jour-là", assure Jean-Luc Mélenchon. Une prochaine grande journée de mobilisation interprofessionnelle doit se tenir le 18 octobre. Un mouvement que le leader de LFI souhaite massif. "L'année dernière, nous avons beaucoup souffert de la division syndicale. J'espère que cette année, on va pouvoir le faire."