Quand PPDA raconte qu'il a refusé des postes politiques à trois reprises

INTERVIEW

En juillet, cela fera dix ans que Patrick Poivre d'Arvor a été écarté du 20h de TF1. L'éviction, douloureuse pendant quelques mois, a été remplacée par de multiples activités, journalistiques mais aussi culturelles. Du 17 avril au 15 mai prochain, il jouera ainsi dans le spectacle Patrick et ses fantômes*. Mais le journaliste, invité dans l'émission Ceci dit, dimanche, a aussi confié qu'il avait refusé, par trois fois, de faire prendre un virage politique à sa carrière.

Trois bords politiques, trois époques. Trois couleurs politiques se sont intéressés à lui. La première fois qu'il a été approché remonte à 1988. François Mitterrand lui avait alors proposé de devenir ministre de la Coopération. Puis "François Bayrou m'avait fait une proposition", relate le journaliste. "Ce n'était pas encore le MoDem à ce moment-là, c'était l'UDF, c'était pour la mairie de Paris, un truc comme ça. Et Nicolas Sarkozy m'avait laissé entendre quelque chose comme ça en 2008 ou 2009. C'était pour les régionales d'Île-de-France."

"J'aime avoir ma liberté". Trois propositions pour autant de refus. "Si j'ai refusé, c'est parce que je suis journaliste et que je tiens à mon indépendance. Quand vous venez d'un autre univers, quand vous voyez l’espère de machine à laver, le tambour que vivent tous ceux qui arrivent de ces univers différents en politique, ça ne donne pas envie." Et le journaliste de marteler son besoin d'indépendance : "J'aime avoir ma liberté et dire ce que je pense de tout le monde", conclut-il.

*Patrick et ses fantômes, du 17 avril au 15 mai au Casino de Paris.