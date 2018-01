PS : Moscovici veut faire l'inventaire du quinquennat de François Hollande

Le commissaire européen Pierre Moscovici a plaidé lundi pour que le PS fasse l'inventaire du quinquennat de François Hollande et appelé à éviter "un combat de chefs".

"De 30% à 6%". "Ce dont le PS a besoin, ce n'est pas d'un combat de chefs basé sur des petites phrases", a affirmé le commissaire sur la chaîne Public Sénat, à propos de l'élection du prochain Premier secrétaire du parti lors d'un congrès en avril. "Il a d'abord besoin de faire l'inventaire du quinquennat de François Hollande, de tout ce qui nous a amenés à une défaite historique", a-t-il expliqué. "On ne passe pas de 30% à 6% en cinq ans sans qu'il ne se soit passé quelque chose de majeur", a-t-il ajouté. Selon lui, cet inventaire doit s'effectuer "sereinement", "à partir d'une réflexion profonde" et d'une "équipe qui traduise aussi ce qu'est la nouvelle génération" et "la modernité".

"Tout n'a pas fonctionné". Pierre Moscovici, ministre des Finances de 2012 à 2014, s'apprête lui-même à faire l'inventaire du quinquennat dans un livre intitulé Dans ce clair-obscur surgissent les monstres, qui sort le 25 janvier aux éditions Plon. "J'essaie de le faire sereinement à partir de ce que j'ai vu au cœur du pouvoir, dans le respect des hommes et des femmes, de François Hollande pour qui j'ai de l'estime et de l'affection. En même temps, tout n'a pas fonctionné", a-t-il souligné.

L'avenir du parti. Pour l'avenir du PS, il souhaité "une cohérence qui doit être réformiste, européenne et social-démocrate. C'est ça dont on a besoin". "Il faut un programme de travail. Un parti qui ne travaille pas est un parti qui meurt", a-t-il déclaré. Cinq candidats se sont déclarés pour la présidence du PS: l'ancien ministre Stéphane Le Foll, le patron des députés PS Olivier Faure, le député du Val-de-Marne Luc Carvounas, le député européen Emmanuel Maurel et l'ex-ministre Delphine Batho. Julien Dray a indiqué dimanche "penser sérieusement" à se présenter.